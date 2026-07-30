BOLZANO. L'Alto Adige ha vissuto oggi, 30 luglio, il picco dell'ondata di calore, con temperature da record nel capoluogo. A renderlo noto è il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, che segnala come quella odierna sia stata non solo la giornata più calda del 2026, ma anche quella con la temperatura più elevata registrata in provincia negli ultimi quattro anni.

A Bolzano il termometro ha infatti raggiunto 38,9 gradi, il valore più alto misurato in Alto Adige dal 2022. «Oggi non è stato solo il giorno più caldo dell'anno fino ad ora, ma con 38,9° a Bolzano è stata misurata contemporaneamente la temperatura più alta in Alto Adige da quattro anni», ha scritto Peterlin.

L'ondata di caldo, favorita dall'afflusso di masse d'aria molto calde, ha interessato tutta la provincia, con condizioni particolarmente difficili nei fondovalle, dove alle elevate massime si sono aggiunte temperature minime elevate e notti tropicali.

Secondo le previsioni, il caldo intenso concederà una lieve tregua nei prossimi giorni. «Le temperature diminuiranno leggermente, tuttavia diventerà più umido», ha spiegato Peterlin, indicando quindi un calo delle massime accompagnato però da un aumento dell'umidità, che potrebbe mantenere elevata la sensazione di afa.