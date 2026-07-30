BOLZANO. Il centro storico si prepara a ospitare una nuova edizione di Calici di Stelle, l'appuntamento dedicato ai grandi vini dell'Alto Adige in programma venerdì 7 agosto, dalle 18 alle 23. Organizzata dall'Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, la manifestazione trasformerà via dei Portici, piazza Municipio e piazza Alto Adige in un percorso tra degustazioni, musica dal vivo ed eccellenze gastronomiche, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio vitivinicolo locale e offrire a cittadini e visitatori una serata all'insegna della convivialità. Tra le novità dell'edizione 2026 spicca il WaltherPark Lounge, nuovo spazio allestito in piazza Alto Adige dove le proposte gastronomiche di Davide Longoni, Joe Bastianich, Sabato Sessa e Mochi Sushi Grill Rooftop Bar si affiancheranno ai vini del Consorzio Tutela Vino S. Maddalena e al DJ set di Ralph Cieli.

Protagoniste della manifestazione saranno le 17 cantine del territorio, che proporranno decine di vini bianchi, rossi e rosé permettendo al pubblico di incontrare direttamente i produttori e conoscere la tradizione vitivinicola bolzanina. Il percorso enologico si svilupperà lungo via dei Portici e sarà accessibile acquistando i token degustazione, del valore di 2 euro ciascuno, disponibili presso le casse allestite nel centro storico oppure in prevendita nelle sedi dell'Azienda di Soggiorno e Turismo e online. Per le etichette più pregiate saranno necessari due token, mentre il calice ufficiale dell'evento sarà disponibile con una cauzione di 5 euro.

Ad accompagnare le degustazioni sarà un ricco programma musicale con l'inaugurazione alle 18 in piazza Municipio, le esibizioni della Banda Musicale Dodiciville, della Banda Musicale di Bolzano, della Banda Musicale di Gries e del duo formato da Damiana dell'Antonio e Leo Dalla Cort, che si alternerà tra piazza delle Erbe e piazza del Grano. Accanto al vino saranno presenti anche numerosi partner gastronomici del territorio, mentre la SEAB metterà gratuitamente a disposizione l'acqua per i partecipanti e la Banda Musicale Dodiciville preparerà gli Strauben, dolce tipico altoatesino. Grande attenzione sarà riservata anche alla sostenibilità, con materiali stampati su carta riciclata certificata, raccolta differenziata e l'invito a raggiungere il centro a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici.

Nel corso della presentazione dell'evento il sindaco Claudio Corrarati ha evidenziato la crescita della manifestazione, che quest'anno si amplia con nuovi spazi e una proposta musicale ancora più ricca, mentre il presidente dell'Azienda di Soggiorno e Turismo Roland Buratti ha ribadito l'impegno per un'organizzazione sempre più sostenibile. L'edizione 2026 conferma così il ruolo di Calici di Stelle come uno degli eventi simbolo dell'estate bolzanina, capace di promuovere il vino, la gastronomia e l'identità del territorio attraverso un percorso che unisce sapori, cultura e intrattenimento nel cuore della città.