BOLZANO. La profilazione genetica dei cani potrebbe non essere più obbligatoria in Alto Adige. La II Commissione legislativa ha espresso parere favorevole all’unanimità al disegno di legge che punta ad abolire l’obbligo, introducendo anche un rimborso per i proprietari che hanno già effettuato l’esame.

Il provvedimento, identificato come dlp 83/26, è stato esaminato nella seduta di questa mattina, presieduta da Josef Noggler. Tra i firmatari figurano Noggler, Andreas Colli, Luis Walcher, Harald Stauder, Anna Scarafoni, Franz Locher e Thomas Widmann.

Il testo non si limita a cancellare l’obbligo, ma interviene anche sulla gestione dei dati genetici raccolti nell’ambito delle procedure finora previste.

Per chi ha già sostenuto la spesa, il disegno di legge contempla un rimborso fino a 65 euro per cane, da richiedere nel rispetto dei requisiti stabiliti. La restituzione delle somme non sarà quindi automatica, ma subordinata alla presentazione della richiesta e alle condizioni previste dalla normativa.

Il parere favorevole è arrivato con sette voti, espressi da Noggler, Franz Locher, Andreas Colli, Harald Stauder, Jürgen Wirth Anderlan, Madeleine Rohrer e Sandro Repetto.

Il passaggio in Commissione rappresenta un primo via libera al provvedimento, che dovrà ora proseguire il proprio iter legislativo.