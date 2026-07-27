BOLZANO. Ruspe d'estate. Ci risiamo. «Faremo il possibile per limitare i disagi - dice il sindaco Claudio Corrarati - ma non abbiamo altra scelta. Dobbiamo approfittare delle scuole chiuse e dei bolzanini in ferie. Certo, chiedo tolleranza». Numerosi i cantieri in corso o pronti a partire. Sotto pressione tutta l'area di viale Trento, via Galilei, Oltrisarco e ponte Roma. E da oggi, lunedì 27 luglio, scattano gli interventi per la nuova ciclabile di piazza Mazzini. Scavi continui per il teleriscaldamento da via Marconi a via Sciliar e sempre da oggi nuovo importante lavoro in via Firenze.

Pesanti i disagi per chi viaggia in treno. Anche ieri si sono viste davanti alla stazione lunghe code di passeggeri in attesa di salire sui bus sostitutivi. Si va avanti così fino a sabato primo agosto per le interruzioni alla linea. Sempre per importanti interventi di manutenzione.

Viale Trento, oggi il collaudo dei semafori

La chiusura del sottopasso di viale Trento verso via Claudia Augusta - dovuto ai lavori del nuovo passante ferroviario sotto il Virgolo - sta rallentando la circolazione in varie parti della città. Rete Ferroviaria Italiana, dopo l'intervento del sindaco, ha detto che sta accelerando lo scavo sotto il Virgolo. «Bene così. I semafori alla rotonda sotto il cavalcavia dell'A22 appena installati - dice Claudio Corrarati - sono pronti per essere collaudati. Forse riusciamo ad accenderli domani (oggi, lunedì 27, ndr). Prima non era possibile. Tempi record per l'operazione che ha portato al restringimento della rotonda sotto l'A22 per permettere le due corsie in uscita da ponte Roma».

Teleriscaldamento, da oggi scavi in via Firenze

Il teleriscaldamento avanza. Da oggii nuovi lavori di ampliamento della rete all'altezza di via Firenze, nel tratto tra via Napoli e viale Druso. L'intervento, che potenzia il servizio degli edifici della zona, va avanti un mese, fino alla fine di agosto. «Sempre garantita - ricorda il sindaco Claudio Corrarati - una corsia di circolazione». La viabilità sarà regolata con senso unico di marcia in direzione sud, da via Druso verso via Roma.

L'amministrazione comunale avverte gli automobilisti: «Fate attenzione alla segnaletica».

Continua - intanto - la posa delle tubazioni in via Marconi e lungo via Sciliar. Terminata in via Laurin.

Piazza Mazzini, da oggi si inizia la nuova ciclabile

Oggi ruspe in piazza Mazzini per la nuova pista ciclabile bidirezionale che collegherà corso Libertà a via Cesare Battisti, importante tassello nel potenziamento della rete cittadina. «L'opera - dice il Comune di Bolzano - interesserà un tratto di circa 200 metri, strategicamente rilevante per migliorare i collegamenti ciclabili e la sicurezza di ciclisti e pedoni». Sarà inoltre messo in sicurezza l'attraversamento pedonale, la ciclabile di corso Libertà e sarà rifatta la pavimentazione. Di circa un mese la durata del cantiere.

Stop ai treni, code in stazione ai bus sostitutivi

Continuano i pesanti disagi per chi viaggia in treno, colpa dei lavori sulla linea del Brennero. Anche sabato si sono viste lunghe code di gente, davanti alla stazione, in attesa di salire sui bus sostitutivi. Lo stop iniziato il 18 luglio va avanti fino al 1° agosto per permettere la manutenzione ed il potenziamento dell'infrastruttura da parte dei gestori Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) e Öbb (Infrastruktur AG). Le interruzioni interessano il tratto Bressanone - Brennero e Brennero - Gries am Brenner sempre fino al 1° agosto e il tratto Steinach am Brenner - Innsbruck ancora fino al 1° agosto. Resta sospesa ancora oggi la circolazione ferroviaria anche tra Peri e Verona Porta Nuova.

Durante tutto il periodo, per garantire la mobilità dei passeggeri, è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus. Ma non sono mancati i disagi per altoatesini e turisti.