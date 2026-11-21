BOLZANO. Aprire anche ai sedicenni oppure consentire l'accesso alla festa di Capodanno in Fiera solo ai maggiorenni? Se n'è discusso molto, nella riunione di ieri; alla fine la giunta comunale ha deciso di confermare il programma annunciato ad agosto e aprire anche ai giovanissimi. «Ci assumiamo qualche rischio - ammette il sindaco Claudio Corrarati - ma vogliamo dare fiducia a ragazze e ragazzi in una serata speciale. È giusto che anche loro abbiano un posto dove andare a divertirsi. Ci sarà massima attenzione alla sicurezza». Ricordiamo che le feste saranno due: una in piazza Domenicani, l'altra appunto in Fiera. Sono arrivate quattro offerte per l'evento all'aperto e altrettante per quello in Fiera: la scelta spetta ai tecnici e sarà ufficializzata oggi. Mentre spettava alla giunta la scelta più delicata che riguarda appunto l'ingresso in Fiera ai sedicenni.

Tra le ditte che hanno presentato le offerte c'è chi ha evidenziato i rischi di aprire anche ai giovanissimi e di gestire un evento dove sono presenti sia maggiorenni che minorenni. Le preoccupazioni sono legate soprattutto al rischio di abuso di sostanze alcoliche. È vero che l'alcol è vietato agli under 18, ma è altrettanto vero che il divieto è facilmente aggirabile. L'acquisto per l'amico o l'amica sedicenne lo può fare un maggiorenne. Però, proprio per evitare che qualcuno faccia incetta di alcol, è previsto che si possa effettuare una sola consumazione alla volta. A questo però si lega un problema di tipo organizzativo. Calcolando che la Fiera può ospitare circa un migliaio di persone, c'è il rischio che si possano formare lunghe code alle casse. Di qui l'indicazione delle ditte, che hanno presentato l'offerta, di potenziare il servizio di sicurezza che - cosa non facile - dovrà cercare di ridurre i rischi legati all'abuso di alcolici.

«Abbiamo esaminato pro e contro - assicura l'assessora Johanna Ramoser - e alla fine abbiamo deciso che sarebbe stato un peccato lasciare fuori i sedicenni. Abbiamo investito molto nel servizio di sicurezza, proprio per ridurre al massimo i rischi. Non saranno in vendita superalcolici; i minorenni verranno identificati all'ingresso. Tutti saranno dotati di braccialetto di colore diverso per distinguere facilmente fra minorenni e maggiorenni».

I due eventi

Il programma, messo a punto dal Comune, prevede - come annunciato ad agosto - due distinti appuntamenti pensati per coinvolgere pubblici diversi e accompagnare la città verso il nuovo anno. Si parte alle 22 in piazza Domenicani con un evento, che proseguirà fino alle 2, pensato per famiglie e pubblico adulto, con musica e spettacoli con luci e laser. Si proseguirà in Fiera, dove si farà festa dalle 23 fino alle 5 del mattino. Una formula pensata soprattutto per i giovani, che avranno la possibilità di raggiungere e lasciare la manifestazione anche attraverso un servizio bus-navette che collegherà piazza Domenicani alla Fiera.