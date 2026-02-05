Le ultime
21:14
Meloni, doppiopesismo di certa magistratura rende difficile la sicurezza
21:11
Meloni, sulla sicurezza serve approccio più duro
20:38
Mattarella, valori olimpici ispirino relazioni fra Paesi
20:00
Zelensky, 'probabilmente in Usa i prossimi colloqui'
19:33
Nordio, vogliamo evitare il ritorno delle Br
19:30
Mediaset: 'Causa civile da 160 milioni di euro contro Corona'
19:02
Mosca, 'accuse di Tajani su cyberattacchi sono calunnie'
18:59
Fonti Farnesina ad amb. Mosca, 'cyberattacchi rivendicati da filorussi'
18:56
Piantedosi, proficua interlocuzione con Colle, fermo preventivo sempre stato così
18:53
Meloni, non misure spot ma tassello che ridà libertà e sicurezza ai cittadini
Città in festa

Carnevale 2026 a Bolzano: feste nei quartieri e sfilata dei carri

Calendario ricco di appuntamenti diffusi nei quartieri, tra sfilate, musica e animazione per famiglie. Si parte giovedì 12 febbraio con Giovedì Grasso alle Semirurali e al Talvera, poi Firmian e i carri di Laives. Chiusura martedì 17 febbraio con festa in piazza Nikoletti e atelier in Biblioteca civica

BOLZANO. Bolzano si prepara a vivere il Carnevale 2026 con un programma di iniziative distribuite in diversi quartieri della città, pensate per coinvolgere famiglie, bambini e cittadini di tutte le età. Sfilate, musica, giochi e animazione trasformeranno parchi e piazze in luoghi di incontro, con l’obiettivo di riportare la festa negli spazi pubblici.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 12 febbraio, in occasione del Giovedì Grasso, al Parco delle Semirurali: dalle 14 alle 17 sono previste sfilata in maschera, truccabimbi e musica. Sempre giovedì 12 febbraio, nel pomeriggio, un’altra iniziativa si terrà al Piazzale delle Feste al Talvera, promossa in collaborazione con il VKE, con attività ludiche e animazione.

Venerdì 13 febbraio il Carnevale arriverà anche a Firmian, con il “Firmian’s Carnaval” organizzato dal Polo Ovest nei caseggiati Ipes di via Mozart. Sabato 14 febbraio è attesa invece una delle tappe più seguite: la sfilata dei carri del Carnevale di Laives, con gruppi mascherati e musica lungo le strade cittadine.

Il programma proseguirà martedì 17 febbraio in piazza Nikoletti, che per l’occasione diventerà un villaggio del Carnevale con giochi, gonfiabili, spettacoli di magia e musica. Sempre nella giornata di Martedì Grasso, alla Biblioteca civica di via Museo, è previsto un atelier creativo dalle 10 per bambini dagli 8 ai 12 anni.

«Promuovere iniziative in occasione del Carnevale significa investire nella coesione della nostra comunità», ha sottolineato l’assessora alla Scuola e al Tempo Libero Johanna Ramoser, evidenziando il valore di eventi capaci di creare socialità tra generazioni e rafforzare il senso di appartenenza. Tutti gli appuntamenti e gli eventuali aggiornamenti sono consultabili sul calendario ufficiale del Comune di Bolzano, sul portale BZ Events.

Altre notizie
Città in festa

Carnevale 2026 a Bolzano: feste nei quartieri e sfilata dei carri

Calendario ricco di appuntamenti diffusi nei quartieri, tra sfilate, musica e animazione per famiglie. Si parte giovedì 12 febbraio con Giovedì Grasso alle Semirurali e al Talvera, poi Firmian e i carri di Laives. Chiusura martedì 17 febbraio con festa in piazza Nikoletti e atelier in Biblioteca civica

Milano Cortina 2026

Hockey donne, Italia-Francia 4-1: l’Alto Adige trascina le azzurre

Debutto storico per le azzurre a Milano Cortina con un 4-1 sulla Francia e firma la prima vittoria olimpica della sua storia. A spingere le azzurre è soprattutto il contributo del Trentino-Alto Adige, con un nucleo altoatesino numeroso e centrale. Tra le protagoniste Bonafini, Heidenberger, Caumo e le altre giocatrici delle Eagles Bolzano

Attualità