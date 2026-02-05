Carnevale 2026 a Bolzano: feste nei quartieri e sfilata dei carri

BOLZANO. Bolzano si prepara a vivere il Carnevale 2026 con un programma di iniziative distribuite in diversi quartieri della città, pensate per coinvolgere famiglie, bambini e cittadini di tutte le età. Sfilate, musica, giochi e animazione trasformeranno parchi e piazze in luoghi di incontro, con l’obiettivo di riportare la festa negli spazi pubblici.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 12 febbraio, in occasione del Giovedì Grasso, al Parco delle Semirurali: dalle 14 alle 17 sono previste sfilata in maschera, truccabimbi e musica. Sempre giovedì 12 febbraio, nel pomeriggio, un’altra iniziativa si terrà al Piazzale delle Feste al Talvera, promossa in collaborazione con il VKE, con attività ludiche e animazione.

Venerdì 13 febbraio il Carnevale arriverà anche a Firmian, con il “Firmian’s Carnaval” organizzato dal Polo Ovest nei caseggiati Ipes di via Mozart. Sabato 14 febbraio è attesa invece una delle tappe più seguite: la sfilata dei carri del Carnevale di Laives, con gruppi mascherati e musica lungo le strade cittadine.

Il programma proseguirà martedì 17 febbraio in piazza Nikoletti, che per l’occasione diventerà un villaggio del Carnevale con giochi, gonfiabili, spettacoli di magia e musica. Sempre nella giornata di Martedì Grasso, alla Biblioteca civica di via Museo, è previsto un atelier creativo dalle 10 per bambini dagli 8 ai 12 anni.

«Promuovere iniziative in occasione del Carnevale significa investire nella coesione della nostra comunità», ha sottolineato l’assessora alla Scuola e al Tempo Libero Johanna Ramoser, evidenziando il valore di eventi capaci di creare socialità tra generazioni e rafforzare il senso di appartenenza. Tutti gli appuntamenti e gli eventuali aggiornamenti sono consultabili sul calendario ufficiale del Comune di Bolzano, sul portale BZ Events.