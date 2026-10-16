BOLZANO. Il carovita continua a pesare sulle famiglie altoatesine. Bolzano è la nona città più cara d’Italia per aumento della spesa, con un aggravio di 1.246 euro all’anno per una famiglia media. È quanto emerge dalla classifica elaborata dall’Unione nazionale consumatori sulla base dei dati Istat relativi all’inflazione di settembre 2026. Nel capoluogo altoatesino i prezzi sono aumentati del 4,1% rispetto allo stesso mese del 2025, un dato leggermente inferiore alla media nazionale del 4,2%, ma sufficiente a collocare la città tra le dieci più colpite dai rincari.

A pesare è soprattutto l’impatto economico sulle famiglie. Bolzano supera infatti Roma, undicesima con 1.230 euro di spesa aggiuntiva, e Milano, ventinovesima con 1.129 euro. Il confronto con la vicina Trento è altrettanto significativo: nel capoluogo trentino l’inflazione si ferma al 3,8%, con un aggravio annuo di 1.094 euro, ben 152 euro in meno rispetto a Bolzano. La graduatoria considera l’aumento della spesa e non il livello assoluto dei prezzi.

Anche il dato regionale conferma la pressione del carovita. Il Trentino-Alto Adige è terzo in Italia, con un’inflazione del 3,9% e una maggiore spesa annua di 1.153 euro per famiglia. Davanti si trovano soltanto il Veneto, primo con 1.191 euro, e il Lazio, secondo con 1.176 euro. La media nazionale è di 1.061 euro, dunque il rincaro stimato per le famiglie della regione supera di 92 euro quello italiano.

In cima alla classifica delle città più care si trova Vicenza, con 1.444 euro di spesa aggiuntiva e un’inflazione del 5,2%, seguita da Rimini (1.331 euro) e Como (1.319 euro). All’estremo opposto figura Brindisi, dove l’aggravio si ferma a 746 euro. Per Bolzano, il dato di settembre conferma una situazione particolarmente onerosa per i bilanci familiari, con un aumento della spesa superiore di 185 euro rispetto alla media nazionale.