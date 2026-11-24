BOLZANO. Giovedì 26 novembre il Consiglio comunale di Bolzano discuterà la proposta di istituire un'Agenzia Sociale per l'Abitare, promossa dall’Assemblea Abitare Bozen e sostenuta da oltre 800 firme raccolte durante l'estate.

L'iniziativa punta a intervenire sul mercato degli affitti attraverso garanzie, intermediazione e incentivi fiscali, con l'obiettivo di aumentare gli alloggi disponibili a canoni accessibili e favorire il recupero delle abitazioni inutilizzate.

La proposta ha già ricevuto il parere negativo di due commissioni comunali, Tributi e Servizi demografici, che hanno sollevato questioni tecniche, giuridiche ed economiche, soprattutto sulla parte fiscale. L'associazione chiede ora al Consiglio un confronto nel merito e invita la maggioranza a indicare eventuali modifiche necessarie per rendere praticabile il progetto.

Tra gli obiettivi anche l'avvio di un negoziato con la Provincia per attuare la disposizione sul fondo di garanzia, che, secondo l’Assemblea Abitare Bozen, è rimasta inattuata da oltre dieci anni.