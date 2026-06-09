Caserma Vittorio Veneto, investimento da 30 milioni: pronta nel 2028

BOLZANO. Un investimento da circa 30 milioni di euro per modernizzare le infrastrutture militari e aprire nuove prospettive di sviluppo urbano per la città. È questo l’obiettivo del progetto di riqualificazione della caserma Vittorio Veneto, illustrato dall’assessore provinciale alle Opere pubbliche Christian Bianchi durante una conferenza stampa organizzata direttamente nel cantiere.



L’intervento interessa la parte orientale della struttura e prevede demolizioni, ricostruzioni e lavori di ristrutturazione per un volume complessivo di circa 63 mila metri cubi. Una volta conclusi i lavori, la caserma sarà in grado di ospitare anche i reparti attualmente presenti nella caserma Huber di viale Druso, migliorando in modo significativo le condizioni logistiche e operative dell’intero complesso militare.



Tra le opere principali figurano il recupero della palazzina Menabrea, che ospiterà un’infermeria con ambulatori e nuove camerate, oltre alla realizzazione di spazi logistici e ricreativi, uffici, magazzini e una nuova armeria. Il progetto punta inoltre sull’efficienza energetica grazie all’installazione di serramenti a taglio termico e di un nuovo isolamento interno. Sono già stati completati anche gli interventi di messa in sicurezza dell’area ai piedi del Guncina.



Secondo Christian Bianchi, il valore dell’operazione va oltre l’aspetto militare. Il trasferimento delle attività dalla caserma Huber consentirà infatti di liberare un’area considerata strategica per il futuro sviluppo del capoluogo. In particolare, la disponibilità di nuovi spazi potrebbe offrire risposte concrete alla crescente domanda abitativa. Il completamento dei lavori alla caserma Vittorio Veneto è previsto entro la fine del 2028, aprendo una nuova fase per la presenza delle strutture militari e per la valorizzazione urbana di una delle aree più importanti di Bolzano.