BOLZANO. La Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne interviene sul presunto diverbio tra il direttore del Comprensorio sanitario di Bolzano, Umberto Tait, e una dottoressa dell’ospedale che ha portato a due denunce. "La violenza - si legge nella nota - non può e non deve mai diventare uno strumento per affrontare o risolvere i conflitti. Un principio che vale per tutte e per tutti, senza distinzioni di genere, ruolo o posizione professionale. Abbiamo appreso dalla stampa di un'aggressione subita dal direttore del Comprensorio sanitario di Bolzano, Umberto Tait, all'interno di una residenza per anziani. Un episodio che condanniamo senza esitazioni, così come condanniamo ogni forma di violenza".

"Allo stesso tempo, apprendiamo della denuncia presentata da una medica dell'ospedale di Bolzano, che riferisce di aver subito un'aggressione verbale, accompagnata da toni e gesti intimidatori, proprio da parte dello stesso direttore. Secondo quanto riportato, la professionista avrebbe accusato un malore e sarebbe stata successivamente assistita in pronto soccorso. Questa donna ha fatto esattamente ciò che da anni chiediamo alle donne di fare: ha denunciato. Si è rivolta alle autorità competenti e ha prodotto una certificazione medica", prosegue la nota. La Commissione provinciale per le pari opportunità mantiene "una posizione garantista, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza e del lavoro della magistratura, alla quale spetta accertare i fatti e le eventuali responsabilità. Ma essere garantiste non significa minimizzare una denuncia, né mettere preventivamente in discussione la credibilità di chi la presenta."