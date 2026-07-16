BOLZANO. Il primo – e lecito, per il trambusto generato – dubbio è stato quello che il crollo del Tribunale di Bolzano fosse dovuto a un’esplosione: i testimoni raccontano di un boato, ma la possibilità è stata esclusa dai Vigili del fuoco. «I detriti sono caduti all’interno del perimetro. Se ci fosse stata un’esplosione sarebbero sparsi su tutta la piazza, stavano facendo dei lavori e la struttura presentava già infiltrazioni d’acqua», spiega Christian Auer, dirigente dei Vigili del fuoco di Bolzano.



Proprio il rumore ha portato scompiglio nella mattina del vicinato: «Il primo pensiero è stato quello che stessero scaricando dei materiali: mi aveva svegliato un gran frastuono. Poi la sinfonia di sirene: quando ho sentito che erano molto vicine, sono andata a vedere: non avrei mai immaginato ci fosse una relazione tra le due cose», racconta una delle residenti di fronte all’edificio.





Nel frattempo, un team composto da agenti della polizia scientifica e da Vigili del fuoco è entrato da pochi minuti nella parte destra dell'edificio.Sono quindi cominciate le verifiche per stabilire le cause del crollo. In volo anche un elicottero dei carabinieri e un drone dei Vigili del fuoco.



(Foto Ermanno Amedei / Luca Ognibeni)