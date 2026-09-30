BOLZANO. A ottobre prende il via anche a Bolzano il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2026, condotto da Istat in collaborazione con Astat e Comuni. La rilevazione non interesserà tutti i cittadini: saranno coinvolte soltanto le famiglie residenti nelle zone selezionate per il campione.

Dal 2018 il censimento non viene più realizzato ogni dieci anni sull’intera popolazione, ma si svolge annualmente su un campione rappresentativo. La partecipazione alla rilevazione è obbligatoria, mentre le informazioni raccolte saranno tutelate secondo le norme sul segreto statistico e sulla protezione dei dati personali.

«Rispondere al questionario significa contribuire a fornire dati indispensabili per programmare e organizzare i servizie le politiche rivolte alla nostra comunità», sottolinea l’assessore comunale alla Statistica Claudio Della Ratta, invitando le famiglie che riceveranno la comunicazione a partecipare.

Chi non compilerà autonomamente il questionario online sarà contattato dal 12 novembre da un rilevatore o dall’Ufficio Statistica. Per l’assistenza saranno disponibili anche due operatrici nei Centri civici, su appuntamento al numero 0471 997808. Astat mette inoltre a disposizione il numero verde 1510, attivo fino al 23 dicembre.