BOLZANO. La comunicazione dal Comune di Bolzano fissa l’appuntamento alle 9.30 davanti al Teatro Comunale. Cittadini, famiglie e bambini sono invitati a partecipare per contribuire concretamente alla cura e al decoro del quartiere



Il Consiglio di Quartiere Centro-Piani-Rencio promuove, per sabato 25 luglio, una giornata di raccolta dei rifiuti aperta a tutta la cittadinanza. L'iniziativa nasce con l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione sul tema del decoro urbano e della tutela degli spazi pubblici, anche alla luce delle numerose segnalazioni riguardanti l'abbandono di rifiuti in diverse aree del quartiere.



La mattinata rappresenta un'occasione per trasformare l'attenzione verso il problema in un gesto concreto di cura del territorio, coinvolgendo cittadini e cittadine di tutte le età. La partecipazione è infatti aperta anche alle famiglie con bambini e bambine in età scolare.



Il ritrovo è fissato alle ore 9.30 presso la fontana davanti al Teatro Comunale. La raccolta interesserà inizialmente la passeggiata lungo l'Isarco, nel tratto compreso tra Ponte Loreto ed Eurac. In base al numero dei partecipanti, l'iniziativa potrà essere estesa anche al parco giochi di via Vintler, situato alle spalle dell'Anagrafe.



L'attività avrà una durata indicativa di circa due ore; ogni partecipante potrà comunque scegliere liberamente per quanto tempo prendere parte all'iniziativa.



Guanti, pinze, sacchi per la raccolta e tutto il materiale necessario saranno messi a disposizione direttamente sul posto dal Consiglio di Quartiere Centro-Piani-Rencio, in collaborazione con SEAB.