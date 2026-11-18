BOLZANO. Da tempo, ormai, un ladro, sempre lo stesso, "infesta" il centro sportivo di via Maso della Pieve. È da oltre un mese che il giovane, secondo i titolari della struttura che ospita la piscina coperta «Albert Pircher», i campi da gioco di birilli, altre attività sportive e un punto ristoro, si aggira per i locali commettendo furti di vario genere. Una settimana fa aveva rubato negli spogliatoi della piscina durante lo «Swimmeeting», la manifestazione internazionale di nuoto che ogni anno, a novembre, si svolge nella piscina di via Maso della Pieve. Aveva portato via telefonini, portafogli e borsoni di atleti e di alcuni loro genitori. In precedenza, più volte era riuscito a intrufolarsi nel punto ristoro.

Venerdì pomeriggio il presunto autore dei furti si è nuovamente fatto vivo. A farne le spese è stato un giovane, al quale è stata rubata la giacca contenente il telefonino. Il furto è stato denunciato e il titolare della struttura ha fornito agli inquirenti le immagini registrate dalle telecamere. Secondo i responsabili del centro sportivo, i filmati confermerebbero che a compiere i diversi furti sarebbe stata sempre la stessa persona.