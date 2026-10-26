BOLZANO.«Abbiamo rafforzato i settori informativi e prestiamo grande attenzione a quanto circola in rete». Il questore Giuseppe Ferrari (nella foto) interviene sulle chat che in questi giorni stanno circolando tra i giovanissimi, con minacce di violenze, soprattutto nei confronti delle ragazze. Messaggi che stanno alimentando la preoccupazione di genitori, studenti e dirigenti scolastici, alcuni dei quali starebbero invitando i ragazzi a non partecipare alla manifestazione in programma venerdì prossimo a Bolzano.

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