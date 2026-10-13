BOLZANO. «La città non è mai stata così sporca». I bolzanini protestano.Ogni giorno mandano foto al giornale a testimoniare il degrado attorno alle isole ecologiche. Che è reale. Sacchi neri e azzurri aperti con i rifiuti che fuoriescono buttati a terra, sacchetti con dentro di tutto infilati come capita dentro la campana della plastica o nel pertugio della carta. Campane sporche con i liquami che scorrono a terra. E tutt'attorno la solita serie di ingombranti mollati li che basta andare al centro di riciclaggio per liberarsene. Scenari desolanti di quotidiana inciviltà, menefreghismo, maleducazione e poco rispetto per chi deve pulire.

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