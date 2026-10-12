BOLZANO. Due cittadini albanesi sono stati arrestati dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Bolzano nell’ambito di un’operazione antidroga. I due uomini sono sospettati di rifornire di cocaina una cerchia di giovani. Nell’abitazione utilizzata dagli indagati i militari hanno sequestrato 100 grammi di cocaina, dai quali sarebbe stato possibile ricavare circa 348 dosi.

Il blitz è scattato dopo alcuni giorni di osservazione e monitoraggio. I carabinieri, affiancati da un’unità cinofila della Guardia di Finanza, hanno perquisito l’abitazione trovando, oltre allo stupefacente, sostanze da taglio, un bilancino elettronico di precisione e una pressa utilizzata per il confezionamento della droga. Recuperati anche 2.500 euro in contanti, ritenuti presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Durante la perquisizione sono emersi anche altri oggetti sui quali sono in corso accertamenti: due passamontagna, tre repliche di armi da fuoco e uno storditore elettrico. Un ritrovamento che si aggiunge al materiale sequestrato nell’ambito dell’indagine sul presunto traffico di sostanze stupefacenti.

Al termine delle operazioni, i due arrestati sono stati trasferiti nel carcere di Bolzano, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’intervento arriva a poche settimane da un precedente sequestro di droga e rientra nelle attività investigative dell’Arma per individuare i canali di approvvigionamento della cocaina e contrastarne la distribuzione sul territorio.