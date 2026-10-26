BOLZANO. Riprendono il 2 novembre 2026 i lavori per collegare il Colle alla rete idrica e fognaria cittadina, con nuove chiusure temporanee della strada di accesso. Il progetto, realizzato dal Comune di Bolzano e da SEAB, prevede un investimento complessivo di oltre 10 milioni di euro, destinati alla costruzione di 10 chilometri di acquedotto e 7,6 chilometri di fognatura. Dopo la conclusione del primo lotto, avvenuta a marzo, il cantiere entra ora in una nuova fase operativa.

I lavori saranno suddivisi in due periodi: il primo dal 2 novembre al 23 dicembre 2026, il secondo dall'11 gennaio al 31 marzo 2027, compatibilmente con le condizioni meteorologiche invernali. Le limitazioni interesseranno il tratto della strada del Colle compreso tra la zona a monte dei Bagni San Isidoro, nei pressi della cabina elettrica Edyna, e il tornante che attraversa il Rio Campiglio.



La circolazione sarà sospesa nei giorni feriali dalle 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30. Il transito resterà invece consentito nella pausa pranzo, dalle 12.30 alle 13.30, durante la sera e la notte, dalle 17.30 alle 8, oltre che nei fine settimana, nei giorni festivi e durante i periodi di manutenzione della funivia. Le chiusure saranno quindi limitate alle fasce orarie necessarie per l'esecuzione dei lavori.

SEAB ha confermato le misure di sostegno per i residenti: il parcheggio a valle sarà riservato esclusivamente a loro e alla stazione a valle della funivia sarà disponibile una cassetta postale. Sarà garantito anche il trasporto scolastico, mentre proseguirà il coordinamento con la Croce Bianca e i Vigili del Fuoco per la gestione delle emergenze. Le utenze interessate sono già state informate via e-mail. Per ricevere aggiornamenti attraverso la mailing list dedicata o chiedere informazioni è possibile scrivere a press.seab@seab.bz.it.