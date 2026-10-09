COLLEPIETRA. Violento scontro tra due automobili nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 9 ottobre, nei pressi del cantiere di Collepietra. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.45, quando i due veicoli, per cause ancora da chiarire, si sono scontrati frontalmente. Uno degli automobilisti è rimasto ferito.

Ad avere la peggio è stato uno dei due conducenti, un residente della zona, che ha riportato un trauma cranico. L'uomo è stato assistito sul luogo dell'incidente dal personale sanitario e successivamente accompagnato in ospedale per le cure necessarie. Illeso invece l'altro automobilista, anche lui residente in zona.

L'impatto è stato particolarmente violento e ha provocato gravi danni a entrambe le vetture. Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico, con la circolazione interrotta per un breve periodo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Collepietra, il personale della Croce Bianca di Nova Levante, i soccorritori e i carabinieri, impegnati nella gestione dell'emergenza e negli accertamenti sull'accaduto.