BOLZANO. Un milione di euro per sostenere il commercio di vicinato a Bolzano a partire dal 2027. È questo il primo tassello del nuovo programma provinciale annunciato dalla Giunta altoatesina, con l'obiettivo di contrastare la progressiva perdita di negozi e servizi nei quartieri e nei centri urbani.

Il progetto è stato illustrato oggi, 6 ottobre, dal vicepresidente e assessore provinciale allo Sviluppo economico Marco Galateo, al termine della seduta straordinaria della Giunta che si è svolta in Municipio a Bolzano. L'iniziativa nasce dalla volontà di affiancare all'attuale sistema di sostegno al commercio di vicinato nelle aree rurali un intervento specifico per le esigenze delle realtà urbane.

Il primo stanziamento, fino a un massimo di un milione di euro, riguarderà il capoluogo. Successivamente il programma sarà esteso agli altri tre principali centri della provincia.

L'obiettivo è intervenire non soltanto direttamente sulle attività commerciali, ma più in generale sulla vivibilità e sull'attrattività dei quartieri. Tra gli interventi ipotizzati ci sono la riqualificazione degli spazi, l'arredo urbano, l'illuminazione, il verde e i mercati, oltre alla creazione di spazi destinati ad attività ed eventi.

Una parte delle risorse potrà invece essere indirizzata direttamente alle imprese, attraverso incentivi agli investimenti e al passaggio generazionale. Particolare attenzione sarà riservata agli esercizi che garantiscono servizi di prossimità, come la consegna della spesa e dei beni essenziali oppure il ritiro dei pacchi.

La strategia punta quindi a considerare il negozio di quartiere non soltanto come un'attività economica, ma anche come un presidio per la comunità e un servizio per i residenti. Per le aree che necessitano maggiormente di interventi, il programma prevede inoltre iniziative culturali e occasioni di aggregazione capaci di coinvolgere commercianti, cittadini e realtà del territorio.

Il programma definitivo sarà elaborato sulla base delle esigenze individuate dai singoli Comuni, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria. La prima fase avrà quindi anche una funzione sperimentale, per capire quali strumenti risultino più efficaci nei diversi contesti urbani.

Durante la fase pilota sarà inoltre valutata la possibilità di estendere il sostegno alle attività artigianali e, quando coerenti con gli obiettivi del progetto, anche agli esercizi pubblici che svolgono una funzione di servizio e presidio di vicinato.

La Provincia punta così a contrastare un fenomeno che interessa diversi centri urbani: la progressiva scomparsa delle attività commerciali di prossimità, con conseguenze non soltanto sul tessuto economico ma anche sulla frequentazione e sulla vitalità dei quartieri.