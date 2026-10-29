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BOLZANO. Guardarsi negli occhi e riconoscere, dietro i segni del tempo, i bambini di allora. È stata questa l’emozione vissuta giorni fa da alcuni ex alunni della quinta elementare della scuola Alessandro Manzoni, anno scolastico 1964/1965: i bambini del ’54, di nuovo insieme dopo oltre sessant’anni.
C’è chi è arrivato da San Diego, chi da Londra. Strade e vite lontane che, per una sera, sono tornate a incontrarsi attorno a un tavolo, unite da quel pezzo d’infanzia vissuto negli stessi banchi.
Prima un cin cin, poi la cena e i ricordi. Gli episodi degli anni alla Manzoni sono riaffiorati nei racconti dei presenti: momenti lontani nel calendario, ancora vicini nella memoria.
Per gli ex scolari della scuola bolzanina, il regalo più prezioso è stato potersi ritrovare. Con tanti anni da raccontare e quei bambini del ’54 ancora da riconoscere, l’uno negli occhi dell’altro.