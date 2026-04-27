Comune di Bolzano: linee telefoniche momentaneamente non disponibili
Il guasto impedisce al momento di contattare gli uffici tramite le linee telefoniche. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile
BOLZANO. Comune di Bolzano, disservizio dovuto a un problema tecnico: linee fuori uso. Tecnici al lavoro per il ripristino nel più breve tempo possibile. Gli uffici comunali risultano temporaneamente irraggiungibili telefonicamente a causa di un inconveniente tecnico. Il guasto impedisce al momento di contattare gli uffici tramite le linee telefoniche.
I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.