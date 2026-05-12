Consulta immigrati a Bolzano, accolti i nuovi componenti: 12 Paesi rappresentati

BOLZANO. L’assessore comunale all’Integrazione Tritan Myftiu ha accolto in municipio i nuovi componenti della Consulta comunale dei cittadini e delle cittadine immigrati e apolidi residenti a Bolzano. L’incontro si è svolto lunedì 11 maggio e ha segnato l’avvio del nuovo percorso dell’organismo consultivo, composto da 8 membri effettivi e 8 supplenti.

Nel suo intervento Myftiu ha ringraziato i partecipanti per la disponibilità ad assumere un ruolo di rappresentanza dei bisogni dei cittadini con biografia migratoria presenti sul territorio. L’assessore ha richiamato anche l’importanza della collaborazione con l’amministrazione comunale per rendere Bolzano una città sempre più accogliente, partecipata e inclusiva.

Durante la riunione il direttore di ripartizione Carlo Alberto Librera ha illustrato compiti e modalità di funzionamento della Consulta, nata per favorire il dialogo tra le comunità straniere e il Comune.

I partecipanti si sono poi presentati, condividendo esperienze personali, percorsi di integrazione e motivazioni alla base dell’incarico. La nuova Consulta rappresenta una realtà ampia ed eterogenea, con provenienze da Asia, Africa, Sud America ed Europa, sia comunitaria sia extra Ue.

Tra i Paesi rappresentati figurano Marocco, Senegal, Pakistan, Cina, Albania, Serbia, Russia, Perù, Camerun, Niger, Macedonia e Cuba. La prossima seduta sarà dedicata all’elezione del presidente e del vicepresidente dell’organismo.