BOLZANO. Controlli straordinari dei Carabinieri nei parcheggi cittadini e sul territorio di Bolzano. Nell'ambito dell'intensificazione delle verifiche disposte dall'Arma, un 43enne italiano, pluripregiudicato e di fatto senza fissa dimora, si è presentato spontaneamente al Comando provinciale per costituirsi.

L'uomo era destinatario di un ordine di carcerazione emesso il 16 luglio 2026 dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso e deve scontare una pena definitiva di 3 anni e 6 mesi di reclusione per furto in abitazione e indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento, reati commessi nel 2018 nella provincia di Treviso.

Dopo la sua presentazione in caserma, i Carabinieri hanno eseguito l'arresto, completato le formalità di rito e il fotosegnalamento, aggiornato le banche dati interforze e informato l'Autorità giudiziaria competente.

Al termine delle procedure, il 43enne è stato trasferito nella casa circondariale di Bolzano, dove sconterà la pena prevista dalla sentenza definitiva.