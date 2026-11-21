BOLZANO. Gravi carenze igienico-sanitarie, irregolarità amministrative e 38 bottigliette di alcolici sequestrate. È il bilancio di un controllo effettuato venerdì 20 novembre in un negozio etnico nella zona di viale Venezia a Bolzano, nell'ambito dei servizi straordinari di sicurezza denominati «Alto Impatto», disposti dal questore Giuseppe Ferrari dopo alcune segnalazioni.

L'ispezione ha coinvolto la Squadra Amministrativa della Questura, la Polizia municipale, il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, la Guardia di Finanza e i Carabinieri. Durante le verifiche, il personale sanitario ha individuato gravi problemi sotto il profilo igienico, contestando al titolare le relative violazioni.

Ulteriori irregolarità sono state accertate dalla Polizia municipale di Bolzano, che ha rilevato la mancata esposizione dei prezzi dei prodotti in vendita. Una violazione per la quale è prevista una sanzione amministrativa.

La Squadra Amministrativa, insieme alla Guardia di Finanza, ha inoltre sequestrato 38 bottigliette di bevande alcoliche provenienti dall'estero, risultate prive dei contrassegni previsti per attestare il pagamento delle accise. Anche in questo caso sarà applicata un'ulteriore sanzione amministrativa.

Nel corso dell'operazione, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, sono state infine identificate sette persone, compreso il titolare dell'esercizio, presenti all'interno del negozio o nelle immediate vicinanze.