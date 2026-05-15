Controlli ad alto impatto a Bolzano: 3 arresti e 7 denunce in due giorni

BOLZANO. Tre persone arrestate e sette denunciate: questo il bilancio dell’attività svolta negli ultimi due giorni dalla Polizia di Stato di Bolzano, nell’ambito delle strategie di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa, attuate con modelli operativi ad “Alto Impatto” disposti dal questore Giuseppe Ferrari. L’intervento ha riguardato aree urbane considerate sensibili sotto il profilo della sicurezza e dell’ordine pubblico, tra cui WaltherPark, quartiere Europa e Don Bosco.



L’azione ha visto la partecipazione di equipaggi della Squadra Volante, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. I controlli hanno previsto pattugliamenti dinamici, verifiche su persone e veicoli, accertamenti amministrativi in esercizi pubblici e attività di osservazione e monitoraggio.



Tra gli interventi più rilevanti, nel quartiere Don Bosco due cittadini tunisini sono stati fermati: uno, 20enne, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di hashish e cocaina, mentre l’altro, 30enne, è stato denunciato per ricettazione dopo il rinvenimento di numerosi dispositivi elettronici di valore non giustificati. Inoltre, un cittadino marocchino di 61 anni e un tunisino di 33 anni, entrambi destinatari di ordini di carcerazione, sono stati associati alla Casa Circondariale per espiare le rispettive pene.



Altri controlli hanno portato al sequestro di un coltello a serramanico e alla denuncia di tre cittadini stranieri per inottemperanza al foglio di via obbligatorio, di un pachistano di 22 anni per ricettazione di bicicletta rubata e di una cittadina marocchina di 33 anni per tentato furto. In totale, negli ultimi due giorni sono state identificate 203 persone e controllati 27 veicoli, garantendo una presenza capillare delle Forze dell’Ordine nelle zone monitorate.