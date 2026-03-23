Controlli ad “Alto Impatto” a Bolzano: denunce per spaccio e furti, identificate 130 persone

BOLZANO. Nel fine settimana scorso la Questura di Bolzano, su disposizione del questore Giuseppe Ferrari, ha proseguito i servizi straordinari ad “Alto Impatto” per il contrasto all’illegalità diffusa, con controlli rafforzati in alcune aree urbane sensibili. L’attività è stata svolta congiuntamente da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, attraverso pattugliamenti, controlli su persone e veicoli, verifiche amministrative ed osservazione del territorio.

L’episodio più rilevante è avvenuto sabato pomeriggio in piazza Cappuccini, dove un cittadino marocchino di 43 anni è stato trovato in possesso di hashish, cocaina e 95 euro ritenuti provento di spaccio, ed è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Sempre sabato sono stati registrati due furti in esercizi commerciali del centro storico: una cittadina georgiana di 24 anni, fermata con 7 capi di abbigliamento non pagati, e una cittadina rumena di 38 anni, entrambe denunciate per furto.

Domenica, in un centro commerciale della zona industriale, un cittadino tunisino di 65 anni è stato denunciato per il furto di un paio di scarpe. Nello stesso centro commerciale, poco dopo, due giovani cittadine italiane sono state segnalate all’Autorità giudiziaria per il furto di un paio di jeans.

Nel corso del weekend sono stati inoltre denunciati una cittadina italiana di 35 anni e un cittadino marocchino di 37 anni per inosservanza del foglio di via obbligatorio dal Comune di Bolzano.

Complessivamente sono state identificate 130 persone e controllati 16 veicoli. Il comunicato sottolinea anche la collaborazione tra Questura ed esercenti commerciali, ritenuta decisiva per migliorare la prevenzione e consentire interventi rapidi ed efficaci.