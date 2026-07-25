BOLZANO. Nella giornata di ieri, i servizi di controllo del territorio nel Comune di Bolzano sono stati ulteriormente potenziati dal Questore Giuseppe Ferrari, nel quadro delle strategie di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità diffusa, con particolare riferimento alle aree urbane ritenute meritevoli di specifica attenzione, sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica.



L’intervento più rilevante si è avuto nel pomeriggio, quando gli equipaggi della Squadra Volante, transitando in viale Trento, notavano una giovane, che, alla vista degli Agenti, si dava alla fuga.



Bloccata immediatamente, la donna, una cittadina italiana di 34 anni, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, veniva accompagnata in Questura. Qui veniva deferita in stato di libertà per ricettazione e possesso di oggetti atti a offendere, in quanto, a seguito di perquisizione, veniva sequestrato a suo carico un coltello a serramanico, una lama in metallo di circa 10 cm e un cellulare privo di sim, risultato provento di furto.



Qualche minuto più tardi, i poliziotti della Squadra Volante sono intervenuti in via Piè di Virgolo, per la segnalazione di due soggetti che bivaccavano all’interno di un edificio dismesso: dopo essere stati allontanati e accompagnati in Questura, entrambi, cittadini marocchini di 35 e 33 anni, con precedenti di polizia a carico e richiedenti asilo, venivano denunciati per invasione di terreni ed edifici.



Nel pomeriggio, gli Agenti hanno poi sottoposto a controllo un cittadino marocchino di 27 anni, con precedenti di polizia a carico per reati contro il patrimonio, sorpreso con un grosso cacciavite all’interno dello zaino: per questo, dopo essere stato anche lui accompagnato in Questura, è stato deferito in stato di libertà per possesso di grimaldelli.



Durante la notte, nel centro storico, un altro controllo degli uomini della Squadra Volante è stato svolto a carico di un cittadino kosovaro di 25 anni, che veniva trovato con un punteruolo a serramanico della lunghezza di 16 cm e per questo denunciato per porto di oggetti atti a offendere.



Nel corso della giornata, inoltre, sono stati denunciati anche un cittadino peruviano, per furto in un supermercato, e una cittadina rumena di 42 anni, che lanciava sassi in strada in piazza Verdi, fortunatamente senza colpire nessuno.



Va evidenziato che, nei giorni scorsi, è stato fermato a Bolzano un cittadino marocchino di 31 anni, con precedenti di polizia a carico, indagato per furto con strappo di una collanina in oro di un giovane del capoluogo, poi recuperata dagli Agenti.



A seguito degli accertamenti effettuati, il soggetto risultava irregolare sul territorio nazionale e per questo motivo il Questore Giuseppe Ferrari ne disponeva l’espulsione, con conseguente accompagnamento presso il C.P.R. di Gradisca di Isonzo, dove il cittadino straniero attenderà che si completino le procedure finalizzate al suo rimpatrio.