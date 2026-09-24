BOLZANO. Un controllo in un alloggio IPES nel quartiere Don Bosco per verificare la presenza di eventuali occupanti irregolari si è concluso con il sequestro di quasi un etto di cocaina e con un arresto. L’intervento è stato effettuato ieri dal Nucleo Operativo di Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Bolzano, dopo una segnalazione sulla possibile presenza nell’appartamento di persone senza titolo.

All’interno dell’alloggio gli agenti hanno identificato due persone che non avevano i requisiti per occuparlo. Una di loro, un uomo di origini tunisine, è stata trovata mentre dormiva in una stanza. Proprio nel locale gli agenti hanno notato tre bilancini di precisione con tracce di polvere bianca, elemento che ha portato ad approfondire il controllo.

La successiva perquisizione ha permesso di recuperare 95,9 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi. La droga era distribuita in quattro quantitativi: due involucri da 42,3 e 21,6 grammi e altri 32 grammi complessivi confezionati in 51 dosi. Il materiale è stato sequestrato dalla Polizia locale.

L’uomo, K.N., classe 1990, è stato quindi arrestato e trasferito nella casa circondariale di via Dante, a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione rientra nella collaborazione tra IPES e Polizia Locale di Bolzano, regolata da un protocollo d’intesa finalizzato al contrasto delle occupazioni irregolari e alla verifica del rispetto delle condizioni previste per gli assegnatari degli alloggi pubblici.