Corrarati a Innsbruck: Bozner Platz simbolo di cooperazione
La delegazione altoatesina ha partecipato alla riapertura della storica piazza austriaca, rinnovata come spazio urbano moderno. Presente anche Trento, in un evento che rilancia la collaborazione nell’Euregio
BOLZANO. Presenza istituzionale e simbolica della città all’inaugurazione della rinnovata Bozner Platz a Innsbruck, uno dei principali interventi urbani recenti nel capoluogo tirolese. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Claudio Corrarati e il vicesindaco Stephan Konder, in rappresentanza del capoluogo altoatesino.
La riapertura della piazza, completamente riqualificata e restituita alla cittadinanza come spazio di incontro e socialità, ha assunto anche un valore nei rapporti tra territori. Il nome stesso di Bozner Platz richiama infatti il legame con Bolzano, che in questa occasione è stato rilanciato in chiave contemporanea.
Alla cerimonia era presente anche la vicesindaca di Trento Elisabetta Bozzarelli, a testimonianza di una collaborazione che si sviluppa nel contesto dell’Euregio. Un segnale di relazioni sempre più strutturate tra realtà vicine per storia, mobilità e prospettive di sviluppo condivise.
A sottolineare la partecipazione bolzanina anche la presenza della Banda Musicale Cittadina di Bolzano, coinvolta nel programma inaugurale insieme alle formazioni locali. «Un momento significativo – ha detto Corrarati – che rappresenta non solo la restituzione di uno spazio urbano, ma anche un ponte concreto tra città unite da relazioni e visione comune».