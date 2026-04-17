Corrarati a Innsbruck: Bozner Platz simbolo di cooperazione

BOLZANO. Presenza istituzionale e simbolica della città all’inaugurazione della rinnovata Bozner Platz a Innsbruck, uno dei principali interventi urbani recenti nel capoluogo tirolese. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Claudio Corrarati e il vicesindaco Stephan Konder, in rappresentanza del capoluogo altoatesino.



La riapertura della piazza, completamente riqualificata e restituita alla cittadinanza come spazio di incontro e socialità, ha assunto anche un valore nei rapporti tra territori. Il nome stesso di Bozner Platz richiama infatti il legame con Bolzano, che in questa occasione è stato rilanciato in chiave contemporanea.



Alla cerimonia era presente anche la vicesindaca di Trento Elisabetta Bozzarelli, a testimonianza di una collaborazione che si sviluppa nel contesto dell’Euregio. Un segnale di relazioni sempre più strutturate tra realtà vicine per storia, mobilità e prospettive di sviluppo condivise.



A sottolineare la partecipazione bolzanina anche la presenza della Banda Musicale Cittadina di Bolzano, coinvolta nel programma inaugurale insieme alle formazioni locali. «Un momento significativo – ha detto Corrarati – che rappresenta non solo la restituzione di uno spazio urbano, ma anche un ponte concreto tra città unite da relazioni e visione comune».