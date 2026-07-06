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BOLZANO. A pochi mesi dall'elezione a sindaco, Claudio Corrarati registra un aumento del consenso rispetto al risultato ottenuto al ballottaggio. È quanto emerge dal Governance Poll 2026, la rilevazione realizzata da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore, che misura il gradimento degli amministratori locali italiani.
Il primo cittadino di Bolzano ottiene un indice di consenso del 54,5%, pari a un incremento di 3,5 punti percentuali rispetto al 51% con cui aveva vinto il secondo turno delle elezioni comunali. Un dato che lo colloca al 36° posto nella classifica nazionale dei sindaci più apprezzati.
Più contenuta la crescita del consenso per il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, che raggiunge il 56% e si piazza al 22° posto. Per lui il Governance Poll registra un aumento di 1,4 punti rispetto al risultato del ballottaggio.
La classifica 2026 incorona per la prima volta una donna al vertice: la sindaca di Firenze Sara Funaro è la più apprezzata d'Italia, davanti a Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e a Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli.
Per Corrarati il sondaggio rappresenta un primo indicatore dell'andamento del consenso dopo l'insediamento a Palazzo Municipale, evidenziando un gradimento superiore rispetto a quello espresso dagli elettori al momento della sua elezione.