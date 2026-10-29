BOLZANO. In vista del corteo studentesco in programma venerdì 30 ottobre 2026, SEAB provvederà alla rimozione temporanea di cassonetti, bidoni e isole ecologiche lungo il percorso della manifestazione. L’intervento, disposto dalla Questura di Bolzano, ha l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica durante il passaggio dei manifestanti.

Le operazioni interesseranno in particolare corso della Libertà, nel tratto compreso tra piazza Mazzini e ponte Talvera, e via Alto Adige. In queste zone le isole ecologiche saranno rimosse tra il pomeriggio di oggi, giovedì 29 ottobre, e la mattinata di domani.

Per quanto riguarda invece i cassonetti e i bidoni presenti lungo le strade attraversate dal corteo, la rimozione dovrà essere completata entro le ore 9 di venerdì 30 ottobre. Si tratta di una misura preventiva adottata in ottemperanza alle disposizioni della Questura.

SEAB ha precisato che tutti i contenitori saranno ricollocati nelle rispettive posizioni originarie nel più breve tempo possibile e comunque non oltre la serata di lunedì 2 novembre.

La società ha infine ringraziato cittadini e commercianti di Bolzano per la collaborazione, scusandosi per i temporanei disagi che potranno verificarsi durante le operazioni di rimozione e successivo riposizionamento.