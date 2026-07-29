BOLZANO. La Croce Bianca avvia una nuova fase del progetto di rinnovamento della propria sede centrale. In questi giorni i reparti Formazione e Servizi sociali si trasferiscono negli uffici provvisori di via Thomas Alva Edison 11/2, edificio B, a Bolzano. Lo spostamento consentirà di dare il via ai lavori di ristrutturazione e ampliamento della sede storica di via Lorenz Böhler 3, con l'obiettivo di adeguare gli spazi alla costante crescita delle attività dell'associazione.

«Con il cambiamento dei bisogni delle persone, da anni registriamo una crescita costante della domanda delle nostre prestazioni in tutti gli ambiti di attività: dal soccorso sanitario ai trasporti infermi, dai servizi sociali alle attività formative», spiega il presidente Alexander Schmid. «Per rispondere a queste esigenze abbiamo ampliato continuamente la nostra offerta. Per farlo non sono necessarie soltanto risorse umane adeguate, ma anche spazi idonei».

Il reparto Formazione cura l'addestramento iniziale e l'aggiornamento degli oltre 4.100 volontari della Croce Bianca e organizza ogni anno corsi di primo soccorso destinati anche alla cittadinanza, coinvolgendo decine di migliaia di partecipanti. Parallelamente, il reparto Servizi sociali coordina attività come il telesoccorso, i servizi di accompagnamento e altri progetti dedicati alle persone che necessitano di assistenza, un settore che registra una domanda in costante crescita.

«Con i nuovi spazi creiamo le condizioni necessarie per continuare ad accompagnare le persone in modo affidabile anche in futuro e per offrire ai nostri collaboratori e volontari un ambiente di lavoro adeguato», sottolinea il direttore Ivo Bonamico. Una volta conclusi i lavori, la Croce Bianca potrà contare su una sede centrale completamente rinnovata, progettata per rispondere alle esigenze future dell'associazione e dei servizi offerti alla comunità.