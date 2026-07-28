BOLZANO. Prosegue il confronto tra avvocatura e Procura per affrontare le conseguenze del crollo del Palazzo di Giustizia. Nella giornata di ieri, lunedì 27 luglio, la commissione straordinaria istituita dalla Camera Penale di Bolzano ha incontrato il procuratore della Repubblica Axel Bisignano per fare il punto sulle principali criticità operative e individuare soluzioni in grado di garantire la continuità del servizio.

Nel corso dell'incontro sono stati affrontati i problemi che i penalisti stanno riscontrando dall'evacuazione dell'edificio, tra cui l'impossibilità di accedere agli uffici e ai fascicoli cartacei, le difficoltà nel contattare le segreterie, la sospensione temporanea di alcuni servizi, le modalità di deposito e consultazione degli atti e la necessità di poter conferire con i magistrati.

Axel Bisignano ha illustrato le iniziative che la Procura sta mettendo in campo per riportare progressivamente alla piena operatività gli uffici, manifestando apprezzamento per la disponibilità e la collaborazione offerta dalla Camera Penale.

Tra le novità emerse durante il confronto, il procuratore ha riferito che la Provincia ha proposto un edificio in grado di ospitare tutti gli uffici della Procura. La struttura si trova a circa 500 metri dalla futura sede del Tribunale e, secondo quanto spiegato, dovrebbe consentire in tempi rapidi di ripristinare l'accesso degli avvocati ai pubblici ministeri e alle segreterie.

La Camera Penale di Bolzano ha ribadito la volontà di continuare a collaborare con magistratura e istituzioni per favorire il ritorno alla normalità. Un impegno condiviso anche dal procuratore Bisignano, che ha sottolineato come l'attuale situazione richieda il contributo congiunto di magistrati, personale amministrativo, avvocatura e istituzioni pubbliche. L'incontro si è concluso con l'impegno reciproco a mantenere un dialogo costante per accelerare il ripristino della piena attività giudiziaria.