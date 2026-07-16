BOLZANO. Dopo il crollo che ha interessato una parte del Tribunale di Bolzano, la Libera università di Bolzano si dice pronta a offrire il proprio supporto per consentire agli uffici giudiziari di proseguire l'attività senza interruzioni.

Il presidente Federico Giudiceandrea ha spiegato che l'ateneo può mettere a disposizione aule, uffici e gli spazi necessari, oltre a un sistema di controllo degli accessi già operativo.

«Siamo pronti a mettere a disposizione tutto il possibile per permettere al Tribunale di proseguire senza interruzione le sue attività», ha dichiarato Giudiceandrea, sottolineando che fino alla ripresa delle lezioni, prevista a settembre, gli spazi sono disponibili senza particolari criticità.

«Poi, se necessario, ci stringeremo», ha aggiunto il presidente dell'ateneo, ribadendo la volontà dell'università di sostenere le istituzioni cittadine. «Disponiamo di tutte le premesse per dare una mano e come Libera università di Bolzano ci sentiamo parte della comunità. Siamo qui anche per questo», ha concluso.