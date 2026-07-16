BOLZANO. L’edificio, impegnato in lavori di ristrutturazione, è crollato, o perlomeno in parte: a causa del cedimento di alcuni solai, gli addetti alle pulizie sono rimasti coinvolti. Fortunatamente il bilancio è di un solo ferito: come raccontano alcuni colleghi, l’uomo sarebbe stato colpito alle braccia e alla testa durante il crollo.



Resta la paura per gli altri: «Abbiamo sentito un boato, tra le 6.15 e le 6.20, stavamo facendo le pulizie: ho sentito il mio collega chiamarmi per dirmi che dovevo uscire». «Un collega ha preso colpi alla testa e alle braccia, non abbiamo visto molto, essendo impegnati al piano terra», e ancora: «Ho visto il tribunale crollare», «La sensazione è stata quella di un terremoto».



Non è tardato anche il commento della presidentessa del tribunale, Francesca Bortolotti: «C’è shock. Sono attonita per quello che è successo, evidentemente qualcosa è andato storto: per le udienze ci riorganizzeremo in fretta».



Confusione, chiaramente, anche per il vicinato: «Il primo pensiero è stato quello che stessero scaricando dei materiali: mi aveva sveglito un gran frastuono. Poi la sinfonia di sirene: quando ho sentito che erano molto vicino, sono andata a vedere: non avrei mai immaginato ci fosse una relazione tra le due cose».



Il rischio di strage è stato concreto per i lavoratori impegnati, tenendo conto soprattutto dell’orario: a distanza di un’ora, l’edificio sarebbe stato pieno zeppo di persone, tra avvocati e giudici.