BOLZANO. La Procura di Bolzano ha aperto un fascicolo d'inchiesta sul crollo che questa mattina ha interessato una parte del Tribunale di Bolzano. L'ipotesi di reato è quella di crollo colposo di costruzione, al momento contro ignoti.

L'indagine dovrà chiarire le cause del cedimento e verificare eventuali responsabilità legate ai lavori di ristrutturazione o alle condizioni dell'edificio.



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«Adesso stiamo valutando cosa sequestrare», ha dichiarato il procuratore aggiunto Igor Secco, confermando che sono in corso le prime attività investigative.