BOLZANO. Bolzano, per ora, ha retto. Ma non è detto per sempre. Il sindaco svela: «Abbiamo avuto un paio di attacchi ma i computer e il sistema hanno tenuto...». L'idea, oggi, è di farne un fortilizio, per via del fatto che le centrali hacker non guardano in faccia nessuno e più ci sono i luoghi pieni di dati, più si impegnano.

Che dire allora del Comune che è una miniera di nomi, cognomi, progetti, password, documenti? Ecco perché adesso ha deciso di alzare le mura. «Non sono più intrusioni, sono attacchi» dice papale papale Claudio Corrarati.

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