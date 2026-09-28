BOLZANO. La Polizia di Stato e il Consorzio delle Cooperative ortofrutticole dell’Alto Adige hanno rinnovato oggi, 28 settembre, il protocollo d’intesa per prevenire e contrastare i crimini informatici. L’accordo punta a rafforzare lo scambio di informazioni e la formazione dopo i primi tre anni di collaborazione.

Il rinnovo è stato firmato dal dirigente del Centro operativo per la sicurezza cibernetica Trentino-Alto Adige, Raffaele Federici, e dal presidente del consorzio, Harald Weis, alla presenza del questore di Bolzano Giuseppe Ferrari. L’obiettivo è rendere più stretto il coordinamento per riconoscere le minacce informatiche e intervenire tempestivamente in caso di emergenza.

«Questo protocollo rappresenta uno strumento strategico per un dialogo continuo con le infrastrutture critiche del territorio», ha spiegato Federici. Il dirigente ha indicato nella condivisione delle informazioni e delle buone pratiche uno dei punti centrali dell’intesa, insieme al potenziamento delle attività formative rivolte ai soggetti coinvolti.

Per Weis, il rinnovo conferma un’alleanza importante per il consorzio e per la sicurezza del territorio. «La condivisione delle informazioni e la formazione continua sono gli strumenti più efficaci per anticipare e contrastare le minacce informatiche», ha dichiarato il presidente, sottolineando la volontà delle cooperative di proseguire il lavoro con la Polizia.