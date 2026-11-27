BOLZANO. Nuovi colori e un'immagine rinnovata per il sottopasso di via ai Piani. Si è concluso questa mattina l'intervento di street art che ha portato alla realizzazione di un nuovo murales sulla parete opposta a quella decorata nel 2024 nell'ambito del progetto Urban Trail. L'opera è stata presentata alla stampa alla presenza degli artisti genovesi Iara Rachid e Paolo Brasa, dei responsabili di Murarte e del direttore dell'Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù del Comune di Bolzano, Stefano Santoro.

Per il nuovo lavoro l'amministrazione comunale ha scelto di affidarsi nuovamente agli stessi artisti, con l'obiettivo di dare continuità al percorso avviato due anni fa e valorizzare uno stile già apprezzato. Rachid e Brasa si sono occupati anche del ripristino del murales originario, danneggiato da atti vandalici.

L'intervento restituisce così un aspetto più curato e accogliente a uno spazio che negli anni era stato più volte deturpato. Le due opere contribuiscono a rinnovare l'accesso al rione dei Piani, trasformando il sottopasso in un punto di valorizzazione artistica del quartiere.

Il progetto si inserisce nel percorso di riqualificazione urbana promosso dal Comune. Nel 2024, attraverso il bando pubblico Urban Trail, l'Assessorato ai Giovani aveva selezionato un progetto dedicato ai temi delle nuove generazioni, della mobilità, della comunità e della città del futuro.