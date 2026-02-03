Dieci anni dal caso Regeni, Bolzano rinnova l’impegno per la verità

BOLZANO. Nel decimo anniversario del ritrovamento del corpo di Giulio Regeni, che ricorre il 3 febbraio, davanti al Municipio di Bolzano è stato esposto lo striscione “Verità per Giulio Regeni”. All’iniziativa hanno partecipato il sindaco di Bolzano Claudio Corrarati e i rappresentanti del Gruppo Italia 309 Bolzano di Amnesty International. Un gesto simbolico ma carico di significato, che rinnova l’impegno della città nel mantenere alta l’attenzione su una vicenda che continua a interrogare la coscienza civile del Paese e a richiamare i valori della giustizia e dei diritti umani.



Il Comune di Bolzano, in continuità con le iniziative degli anni precedenti, conferma il proprio sostegno alle azioni dedicate alla memoria di Giulio Regeni, collaborando attivamente affinché la richiesta di verità non venga dimenticata. La scelta di realizzare la foto ufficiale davanti alla sede istituzionale del Municipio intende ribadire la vicinanza delle istituzioni a una battaglia che resta ancora aperta.



Nato a Trieste il 15 gennaio 1988, Giulio Regeni era un ricercatore dell’Università di Cambridge. Si trovava al Cairo per una ricerca sui sindacati indipendenti egiziani nel periodo successivo alla fine del governo Mubarak. Rapito il 25 gennaio 2016, il suo corpo, segnato da evidenti torture, venne ritrovato il 3 febbraio dello stesso anno. Una vicenda che ha scosso profondamente l’opinione pubblica italiana e internazionale e che, a dieci anni di distanza, non ha ancora trovato piena verità e giustizia.



Nel solco di questo impegno, a Bolzano è in programma anche un momento di approfondimento pubblico. Mercoledì 4 febbraio 2026 sarà proiettato all’UCI Cinemas Bolzano (Twenty) il primo documentario che ricostruisce la verità giudiziaria sul sequestro, le torture e l’omicidio del ricercatore italiano, offrendo un ulteriore strumento di riflessione e sensibilizzazione.