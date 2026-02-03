Le ultime
20:17
Al Arabiya, Saif Gheddafi ucciso durante scontri tra milizie a Zintan
20:13
Media libici, morto Saif al-Islam Gheddafi, uno dei figli del rais
19:22
Ondata di freddo a Cuba, raggiunti gli zero gradi
19:20
Giovane uccisa a Napoli: in corso le ricerche del fratello
19:04
Petardo contro Audero a Cremona, arrestato ultrà interista
18:57
Usa, abbattuto drone Iran che si era avvicinato a portaerei americana
18:27
Media, Teheran vuole che i colloqui con Usa si tengano in Oman
18:25
Il prezzo del gas chiude in calo a 32,86 euro al megawattora
18:15
Lillo Petrolo a Sanremo, co-conduttore nella serata delle cover
18:14
Il Comune di Crans stanzia un milione di franchi per le vittime
L’appello

Dieci anni dal caso Regeni, Bolzano rinnova l’impegno per la verità

Esposto lo striscione per la verità davanti al Municipio: un gesto simbolico che rinnova l’impegno delle istituzioni e di Amnesty International. In città anche la proiezione di un documentario che ricostruisce la verità giudiziaria sul caso

BOLZANO. Nel decimo anniversario del ritrovamento del corpo di Giulio Regeni, che ricorre il 3 febbraio, davanti al Municipio di Bolzano è stato esposto lo striscione “Verità per Giulio Regeni”. All’iniziativa hanno partecipato il sindaco di Bolzano Claudio Corrarati e i rappresentanti del Gruppo Italia 309 Bolzano di Amnesty International. Un gesto simbolico ma carico di significato, che rinnova l’impegno della città nel mantenere alta l’attenzione su una vicenda che continua a interrogare la coscienza civile del Paese e a richiamare i valori della giustizia e dei diritti umani.
 

Il Comune di Bolzano, in continuità con le iniziative degli anni precedenti, conferma il proprio sostegno alle azioni dedicate alla memoria di Giulio Regeni, collaborando attivamente affinché la richiesta di verità non venga dimenticata. La scelta di realizzare la foto ufficiale davanti alla sede istituzionale del Municipio intende ribadire la vicinanza delle istituzioni a una battaglia che resta ancora aperta.
 

Nato a Trieste il 15 gennaio 1988, Giulio Regeni era un ricercatore dell’Università di Cambridge. Si trovava al Cairo per una ricerca sui sindacati indipendenti egiziani nel periodo successivo alla fine del governo Mubarak. Rapito il 25 gennaio 2016, il suo corpo, segnato da evidenti torture, venne ritrovato il 3 febbraio dello stesso anno. Una vicenda che ha scosso profondamente l’opinione pubblica italiana e internazionale e che, a dieci anni di distanza, non ha ancora trovato piena verità e giustizia.
 

Nel solco di questo impegno, a Bolzano è in programma anche un momento di approfondimento pubblico. Mercoledì 4 febbraio 2026 sarà proiettato all’UCI Cinemas Bolzano (Twenty) il primo documentario che ricostruisce la verità giudiziaria sul sequestro, le torture e l’omicidio del ricercatore italiano, offrendo un ulteriore strumento di riflessione e sensibilizzazione.

