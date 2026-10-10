BOLZANO. «Ci vede? Non siamo più tanto giovani. E tutte le notti ci arriva sempre lo stesso pensiero...». Ditemi, quale? «Che sarà di lui? Intendiamoci, adesso bastiamo noi, sa di poter contare su mamma e papà ma dopo, quando non ci saremo più? Da solo non sa stare. Non ce la può fare. Ecco, ci aiuti».

È questo il terreno dove il privato non esiste più, perché la casa smette di essere un rifugio sicuro e i genitori non sono più le braccia su cui appoggiarsi, per la semplice ragione che la morte non aspetta. Non lo fa neppure con quel figlio che ora è adulto, ma che la disabilità non lascia libero da una solitudine che può diventare una trappola, senza più accanto chi lo ha amato fin dal primo giorno.

Martina Pastore ha trascorso ore, ieri, a guardare e a farsi guardare negli occhi da chi ha un figlio o una figlia alle prese con un mondo tante volte ostile, troppo veloce per quelle braccia incerte e impaziente rispetto ai tempi di chi cammina con la lentezza di una disabilità. Una condizione che può presentarsi con gradi e caratteristiche differenti e che porta ogni giorno a fare i conti con chi non conosce le difficoltà di una carenza cognitiva, di un passo fragile e di una sensibilità così acuta da vivere le ore nell'affanno.

Sta qui l'universo del «dopo di noi», dentro una domanda che non smette di porsi: cosa accadrà quando nostro figlio dovrà cavarsela da solo, lui adulto e noi, i genitori, non più accanto a lui?

«A non stare dentro a queste paure, che iniziano quando un figlio appare al mondo e non finiscono mai, non si comprende il senso di tante esistenze», dice Martina Pastore, psicologa e nota interprete e traduttrice simultanea, che oggi guida la Fondazione «Nach uns – Dopo di noi». Ieri ha aperto le porte della sua sede in piazza Walther, sopra la Sparkasse, «il nostro principale supporto», spiega, raccogliendo tanti interrogativi in cerca di risposte.

«Almeno il 10% della nostra popolazione vive con una disabilità, che si configura con vari gradi di presenza, sia fisica sia mentale»: sono i numeri a raccontare un universo che vive le proprie esistenze nella penombra di supporti che non dovrebbero mai mancare.

In alcuni casi le difficoltà consentono di studiare, lavorare e aumentare le proprie abilità attraverso cure e percorsi di formazione. L'indipendenza diventa allora una prospettiva concreta, anche dopo la scomparsa dei genitori. Ma esiste anche il vasto mondo delle disabilità che diventano una gabbia per i corpi e una fonte di ansia per chi li vede crescere.

«Ho parlato con la sorella di uno di loro – rivela Pastore – e il suo timore è non riuscire ad accudire un fratello che ha bisogno di tutto. Io, mi ha raccontato, ho figli, famiglia, lavoro. Adesso anche i nostri genitori, che a loro volta hanno bisogno di sostegno. Che fare? La risposta è nell'assistenza diffusa».

È qui che interviene la Fondazione, con attività di orientamento, consulenze gratuite, prevenzione e progettazione di un futuro possibile. Il progetto di vita individuale deve essere costruito su misura e mantenere la flessibilità necessaria per rispondere ai bisogni di ciascuno. «Ogni caso è a sé, nessuno è uguale all'altro. Per età di chi ha bisogno, per il grado di disabilità, la risposta non potrà mai essere univoca».

Importante affrontare il «dopo» molto «prima», cioè con largo anticipo. «Chi ha bisogno da adulto è poi stretto dalle scadenze. Ad esempio – spiega Martina Pastore – dopo i sessantacinque anni dovrebbero entrare in gioco le case di riposo, ma qui si apre il tema della disponibilità».

La società cambia, nelle sue strutture antropologiche e logistiche, facendo aumentare le emergenze. Le famiglie non tengono più accanto i nonni come una volta, gli appartamenti si restringono e l'aspettativa di vita cresce anche per le persone con disabilità, ponendo problemi che nelle generazioni precedenti non esistevano con la stessa evidenza.

La Fondazione, nel frattempo, si struttura. Nata nel 2024 e diventata operativa nel 2025, oggi può contare su reti di sostegno con associazioni e banca, oltre che su possibilità di supporto giuridico grazie ad avvocati in grado di delineare percorsi e relativi costi.

Il fine vita dei genitori diventa così un orizzonte che deve uscire dall'emergenza degli aiuti familiari per trasformarsi in un obiettivo sociale, politico e dunque collettivo.

Ieri, nella sede della Fondazione, si è svolto il primo confronto faccia a faccia. Altri incontri sono in programma il 4 novembre e il 2 dicembre, per continuare a dare spazio alle domande delle famiglie e cercare risposte concrete alla preoccupazione che accompagna il «dopo di noi».