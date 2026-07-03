BOLZANO. Un cittadino marocchino di 37 anni è stato arrestato in flagranza di reato a Bolzano dagli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, attualmente agli arresti domiciliari su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, è stato trovato in possesso di circa 34 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi pronte per la vendita, e di 12 grammi di hashish. Gli agenti hanno intercettato il trentasettenne dopo averlo notato in compagnia di noti assuntori di droga nelle zone residenziali della città.

Secondo quanto accertato dagli investigatori, l'uomo, formalmente disoccupato, riusciva a mantenere un alto tenore di vita grazie ai proventi del traffico illecito, pagando regolarmente l'affitto di casa e sostenendo i costi di gestione di un'autovettura di grossa cilindrata. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati anche 680 euro in contanti, ritenuti frutto dello spaccio.