BOLZANO. Fino a 150 euro per cane a chi ha pagato la profilazione genetica da un veterinario privato. È la novità annunciata da Anna Scarafoni, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio provinciale, alla vigilia dell’esame in Giunta degli emendamenti al disegno di legge 83/26. Il testo prevede l’abolizione dell’obbligo di profilazione e il rimborso delle spese sostenute dai proprietari che si erano messi in regola.

Per ottenere il rimborso della spesa fino a 150 euro, la proposta prevede una ricevuta quietanzata del veterinario che riporti la voce della profilazione genetica. Senza ricevuta il rimborso sarebbe di 65 euro, la stessa somma prevista per chi ha effettuato il test presso l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. «Restituire a queste persone solo 65 euro sarebbe stata un’ingiustizia. Ci siamo battuti perché venisse rimborsato anche il prelievo», afferma Scarafoni.

Per finanziare i rimborsi, lo stanziamento previsto per il 2027 passerebbe da 845.000 euro a 1,8 milioni. Secondo i dati diffusi da Fratelli d’Italia, dei circa 12.100 cani sottoposti a profilazione in Alto Adige solo uno su dieci è passato dall’Azienda sanitaria. La maggior parte dei proprietari si è rivolta a un veterinario privato.

Se gli emendamenti saranno approvati, potrà presentare domanda all’Azienda sanitaria dell’Alto Adige chi risultava intestatario del cane al momento della profilazione, anche se nel frattempo l’animale è stato ceduto, è morto o si è smarrito. La procedura sarebbe fissata direttamente dalla legge e gestita dall’Azienda sanitaria, che tiene l’anagrafe canina.