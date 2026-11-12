BOLZANO. L’incrocio di piazza Mazzini a Bolzano torna a far parlare di sé. Stamattina alle 8.10 un autobus di linea che arrivava da corso Libertà ha urtato con lo spigolo una donna mentre attraversava vicino alle strisce pedonali. Il mezzo era appena ripartito e andava piano.

La Croce Bianca ha portato la donna in ospedale. Le sue condizioni non sembrano gravi, ma i medici dovranno escludere lesioni interne. I vigili urbani hanno ricostruito la dinamica e regolato il traffico dell’ora di punta.

Il Comune aveva modificato da poco segnaletica e viabilità dell’incrocio, proprio per ridurre gli incidenti.