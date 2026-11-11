BOLZANO. La proposta di introdurre un contributo economico per le donne anziane senza una pensione propria è stata respinta dal Consiglio provinciale di Bolzano. Il testo presentato dalla consigliera del Team K, Maria Elisabeth Rieder, ha ottenuto 17 voti favorevoli e 18 contrari. Una decisione che ha suscitato la dura reazione dell'esponente politica, da tempo impegnata sul tema della tutela economica delle donne che, nel corso della vita, hanno lavorato senza maturare una posizione previdenziale autonoma.

A motivare il voto contrario sono state anche le misure annunciate dall'assessora provinciale Rosmarie Pamer, che prevedono un sostegno mensile per le persone senza una pensione propria e con un valore Isee inferiore a 20mila euro. Rieder teme tuttavia che i requisiti economici e patrimoniali possano restringere notevolmente la platea delle beneficiarie, lasciando escluse molte delle donne che avrebbero bisogno di un riconoscimento.

«Sono davvero indignata per quanto è accaduto oggi in Consiglio provinciale. Prima si è dovuta interrompere la seduta perché evidentemente mancava la maggioranza, poi è stata respinta una proposta che avrebbe dovuto andare a beneficio di migliaia di donne», commenta la consigliera, che accusa la maggioranza di aver trasformato la questione in uno scontro politico.

Rieder sostiene di occuparsi da circa un anno della situazione, attraverso testimonianze dirette e iniziative istituzionali. Ricorda inoltre di aver cercato un confronto con il presidente della Provincia e con la stessa Pamer, senza che l'incontro annunciato alcune settimane fa si sia ancora concretizzato.

«Sto ancora aspettando quell'incontro. Invece, la scorsa settimana, attraverso i media sono state annunciate misure, importi e possibili soluzioni, proprio a ridosso della discussione della mia proposta», osserva, contestando le modalità con cui è stato affrontato il tema.

Al centro della questione ci sono donne che hanno dedicato decenni alla famiglia, alla cura dei figli e dei parenti, oppure al lavoro nelle attività familiari, senza maturare contributi pensionistici sufficienti. «Questa generazione è cresciuta in condizioni sociali completamente diverse da quelle attuali. Combattere il fenomeno della povertà tra gli anziani e riconoscere il valore di una vita di lavoro sono due compiti politici distinti. L'uno non deve escludere l'altro», sottolinea Rieder.

La consigliera respinge anche le critiche sulla presunta mancanza di precisione della proposta. Il testo prevedeva infatti, secondo quanto riferito dalla stessa esponente del Team K, la costituzione di un gruppo di lavoro incaricato di definire i requisiti per accedere al beneficio, l'importo del contributo e la platea delle potenziali beneficiarie.

Secondo i dati Astat richiamati da Rieder, in Alto Adige circa 4mila donne con più di 67 anni non dispongono di una pensione propria. Il contributo proposto avrebbe dovuto rappresentare un riconoscimento economico per il lavoro svolto durante la vita, senza sostituirsi a una prestazione pensionistica.

«Stiamo parlando di donne che oggi hanno 70, 80 anni o più. Non hanno il tempo di aspettare ancora per anni delle decisioni. Non hanno bisogno di ulteriori annunci o rinvii, ma finalmente di misure concrete», afferma la consigliera.

Dopo la bocciatura, Rieder chiede ora alla Giunta provinciale un calendario vincolante, impegni precisi e risorse finanziarie dedicate. «Alla fine i comunicati stampa e le messe in scena non contano nulla, quello che è importante è solo cosa arriverà concretamente a queste donne. E su questo continuerò a vigilare attentamente», conclude.