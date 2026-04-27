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Economia della notte, Bolzano punta su sicurezza e cultura

Il Comune e la Libera Università raccolgono dati su locali, cultura, servizi e spazi pubblici. Il sindaco Corrarati: «Una città vissuta è più sicura anche di notte»

BOLZANO. Il progetto Economia della notte entra nel vivo a Bolzano. L’iniziativa, illustrata in Commissione Finanze, è promossa dal Comune di Bolzano insieme alla Libera Università di Bolzano con l’obiettivo di analizzare e valorizzare l’impatto delle attività serali e notturne sulla città.

Cuore del percorso è il questionario online rivolto alla cittadinanza, disponibile fino al 31 maggio. Uno strumento pensato per raccogliere opinioni, esperienze e proposte utili a definire il futuro della movida e più in generale dell’ecosistema notturno urbano.

Lo studio coinvolge diversi ambiti, tra cui commercio, ristorazione, cultura, intrattenimento e servizi. L’approccio è di tipo scientifico e multidisciplinare, con analisi quantitative e qualitative, raccolta dati e confronto con operatori economici, cittadini e istituzioni.

Durante la presentazione sono state illustrate le linee di lavoro e la metodologia, mentre il sindaco Claudio Corrarati ha sottolineato come una città vissuta anche di notte possa diventare più sicura. I risultati dell’analisi serviranno come base per eventuali decisioni future in ambito regolamentare, economico e urbanistico.

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