BOLZANO. Bolzano si è svegliata con un elicottero della Guardia di Finanza in volo sopra la città. Diversi cittadini ne hanno segnalato la presenza nelle prime ore del mattino, chiedendosi cosa stesse accadendo. Il velivolo era impegnato nella maxioperazione antidroga «Scarabeo», scattata all’alba e culminata con 31 misure cautelari.

In campo oltre 100 finanzieri, con il supporto dei Baschi Verdi, delle unità cinofile e della Sezione aerea. Venti persone sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, altre undici dall'obbligo di firma.

L'inchiesta riguarda tre presunte associazioni criminali che avrebbero gestito lo spaccio di cocaina e hashish a Bolzano e in alcuni comuni della Valle Isarco, tra cui Bressanone, Varna e Fortezza.

Secondo le stime degli investigatori, il traffico avrebbe fruttato oltre 3 milioni di euro in poco più di un anno, con circa 70 chili di droga movimentati. Sono in corso perquisizioni in Alto Adige e in altre regioni.