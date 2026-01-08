Emergenza freddo a Bolzano, i Verdi chiedono subito ripari per i senza dimora
Chiesta l’attivazione immediata della Protezione civile. Tra le proposte una tenda riscaldata o soluzioni temporanee urgenti per evitare rischi alla salute e alla sicurezza
BOLZANO. L’ondata di freddo che in questi giorni sta interessando il territorio altoatesino riporta al centro un’emergenza sociale già nota ma oggi aggravata dalle temperature rigide: quella delle persone senza dimora ancora prive di un riparo adeguato. Una condizione che, secondo il gruppo consiliare Verdi – Grüne – Vërc di Bolzano, espone direttamente a seri rischi per la salute e la sicurezza, rendendo necessario un intervento immediato.
I consiglieri Chiara Rabini, Rudi Benedikter, Cornelia Brugger e Luca Di Biasio chiedono con urgenza l’attivazione della Protezione civile per l’emergenza freddo, sottolineando come in passato situazioni analoghe abbiano già avuto esiti tragici. Per il gruppo, non è più rinviabile una risposta strutturata e tempestiva da parte delle istituzioni.
Tra le proposte avanzate vi è l’attivazione immediata di una tenda riscaldata o di altre soluzioni temporanee efficaci, in grado di garantire un riparo sicuro a tutte le persone senza dimora durante questa fase critica. Strumenti che permetterebbero di affrontare l’emergenza nell’immediato, in attesa di soluzioni più stabili.
L’appello è chiaro: l’intervento deve avvenire nella giornata odierna, senza ulteriori rinvii o temporeggiamenti. Di fronte a temperature rigide e a un’emergenza conclamata, ribadiscono i Verdi, la tutela della vita e della dignità delle persone deve restare una priorità assoluta.