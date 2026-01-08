Emergenza freddo a Bolzano, i Verdi chiedono subito ripari per i senza dimora

La tradizione

Come da tradizione, martedì 6 gennaio, la Befana è stata protagonista di una suggestiva sfilata per le vie del centro storico di Bressanone che si è conclusa in piazza Duomo. Un appuntamento molto atteso che ha richiamato numerose famiglie e visitatori nel cuore della città. La simpatica vecchina è stata accompagnata dai Re Magi e da una colorata sfilata composta da oltre sessanta figuranti in costume, che hanno animato le strade con musiche, sorrisi e atmosfere fiabesche, regalando un momento di festa soprattutto ai più piccoli. L’evento ha rappresentato l’atto finale del lungo calendario di iniziative del Natale brissinese. (video Fabio De Villa)