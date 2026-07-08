BOLZANO. Sbriciolata in poche ore. La scalinata storica delle ex Pascoli Longon è un ammasso di macerie. Non esiste più. Ai bolzanini era stato spiegato, o comunque credevano di aver capito, che sarebbe stata salvaguardata, insomma sarebbe rimasta. Che c'era un vincolo. Assessore, avete fatto un blitz? «Ma che blitz - dice Christian Bianchi - dopo più di vent'anni di abbandono non abbiamo avuto altra scelta. La scalinata aveva serissimi problemi statici e strutturali. È stata l'unica opzione tecnica possibile».

La facciata almeno quella resterà in piedi? «Certo. Non è prevista alcuna demo-ricostruzione, ma un pesante intervento di ristrutturazione». Gradinata e facciata sono sotto tutela? «Abbiamo fatto tutto a norma».

La facciata e la scalinata non sono sotto tutela

Karin Dalla Torre, soprintendente ai Beni culturali, dice che sia la facciata che la scalinata non sono state poste sotto tutela. «Vent'anni fa il mio predecessore aveva dato solo un consiglio "mantenete o ricostruite". Poi dopo il lunghissimo periodo di abbandono, che tutti conosciamo, posso pensare che fosse difficile mantenere la gradinata com'era. Ricordo comunque ancora una volta che solo questa parte della facciata e della scalinata andrebbero mantenute».

Lei è stata informata dell'abbattimento? «No, non era dovuto ma comunque nessuno mi ha detto nulla».

Il sindaco: «Avevo capito che sarebbe rimasta»

Non sapeva niente neanche il sindaco Claudio Corrarati, che una decina di giorni fa aveva presieduto in municipio un incontro con tecnici provinciali e comunali, presente lo stesso Bianchi.

Ma come non sapeva niente? «No, non sono stato informato, avevo capito che la scalinata sarebbe rimasta. Devo anche dire che il cantiere è della Provincia, ma certo averlo saputo sarebbe stato meglio, per evitare la sorpresa che c'è stata. Poi certo, mi attengo alla scelta tecnica e comunque Bianchi ha garantito che sarà ricostruita dov'era ed uguale a se stessa».

Le immagini realizzate dall’assessore Christian Bianchi durante il sopralluogo

Il sopralluogo: gli alberi vanno messi in sicurezza

L'assessore alle Opere pubbliche ed al Patrimonio, Christian Bianchi, ieri era lì mentre la scalinata del fronte sud veniva giù.

«Non c'è stata data altra opzione. I tecnici hanno rilevato problemi statici e strutturali insanabili. Come da progetto approvato è previsto che venga ricostruita nella stessa forma uguale identica perché fa parte del complesso del fronte che va garantito».

La facciata sarà demolita? «No, ristrutturata».

I lavori di abbattimento sono partiti con buon ritmo. «Il fabbricato è stato oggetto di "strip out", cioè è stato svuotato di tutte le parti che possono essere smontate e smaltite separatamente, anche per rispettare i requisiti della differenziazione dei rifiuti prevista nella normativa sui cantieri. Sono stati tolti gli infissi con i vetri, le porte, gli impianti, tolto il riscaldamento e ancora controsoffitti, tapparelle e nei prossimi giorni si procederà alla rimozione delle colle contenenti amianto individuate in alcuni punti del complesso. Ma è tutto nella normalità, considerando che il fabbricato risale agli anni Trenta con tecniche di costruzione molto diverse da quelle di oggi. Si procederà con queste attività nelle prossime settimane in attesa poi di iniziare, partendo da via Diaz con la demolizione vera e propria».

Sopralluogo al cantiere necessario anche per garantire che gli alberi vengano messi in sicurezza. «Sì così come convenuto con la Giardineria comunale. Non vanno toccati, li dobbiamo salvare». E non sarà facile.